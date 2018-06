Denuncias ambientales incrementan año a año

El Observatorio de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) sólo tiene sistematizados datos de las denuncias ambientales recibidas hasta 2016. la diaria hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer detalles de las denuncias formuladas y sanciones aplicadas entre 2011 y 2017, pero la Dinama sólo contestó parcialmente el pedido, y no detalló las razones por las que no respondió a algunos de los interrogantes planteados.

En la respuesta al pedido de acceso se incluyen datos generales. Por ejemplo, el número de denuncias ambientales gestionadas por la Dinama ha crecido sistemáticamente: fueron 134 en 2013, 171 en 2014, 387 en 2015, 462 en 2016 y 574 en 2017. El año pasado se atendió 96% de las denuncias recibidas ese año (65% las atendió Dinama y 31% fueron derivadas para su gestión en otros organismos) y sobre el 4% restante “no se pudo actuar por no contar con información suficiente por parte del denunciante”, detalla la respuesta al pedido de acceso. Agrega que no hubo denuncias archivadas por falta de mérito. Los principales motivos de denuncia son los residuos (25%), seguidos por la calidad del agua (18%), los olores (15%), la calidad del aire (13%), denuncias vinculadas con el mar y las costas (11%), la extracción de minerales (9%), los agroquímicos (8%) y los ruidos (1%). Estos datos corresponden a 2016, ya que la Dinama no proporcionó los datos de 2017, pese a que se le solicitaron en el pedido de acceso. Tampoco se detalla en la información del Observatorio qué tipo de denuncias se recibieron ni qué empresas o emprendimientos están involucrados.

Se consultó al organismo qué tipo de penalizaciones fueron aplicadas entre 2011 y 2017. Las penalizaciones pueden ser sanciones, multas o suspensión de actividades, pero la Dinama sólo se refirió a las multas aplicadas en 2017. Fueron 205, a un valor promedio de 140 unidades reajustables (aproximadamente 150.000 pesos). la diaria había pedido también el detalle de cuántas multas se había pagado efectivamente, pero esta consulta no fue respondida.

La Dinama hizo 707 inspecciones en 2014, 918 en 2015 y 750 en 2016; el organismo no proporcionó el dato de cuántas inspecciones hizo en 2017, pese a que fue solicitado.

Vías de reclamo

Cualquier persona puede presentar una denuncia ambiental en forma personal en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), en forma telefónica o vía web. Se puede optar por denunciar en forma anónima. La Dinama solicita, dentro de lo posible, presentar algún tipo de prueba, como fotografías, videos o análisis. Una vez presentada, un equipo técnico analiza el reclamo, evalúa si es pertinente y si corresponde que la situación sea abordada por el MVOTMA o por otra cartera, como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Luego lleva a cabo inspecciones y análisis para confirmar la denuncia y resuelve, si corresponde, la sanción a aplicar.

Se preguntó a la Dinama por qué vía ingresaron las denuncias ambientales entre 2011 y 2017, pero el organismo no respondió. En la página del Observatorio hay datos de 2016: 55% de las denuncias ingresaron vía web, 21% en forma personal, 7% por teléfono y 10% por correo electrónico; en 7% de los casos, las denuncias las presentaron otras instituciones.