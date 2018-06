Parlamento aprueba hoy primera ley en defensa de medioambiente en tres años

Hoy es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Como es habitual año tras año, se sucederán las conmemoraciones institucionales y escolares. Sin embargo, la agenda parlamentaria sobre ambiente dista de ser intensa.

En la Cámara de Senadores, el único proyecto de ley que se discutió y aprobó fue el de uso sustentable de bolsas plásticas. Entre junio de 2015 y julio de 2016, la Comisión de Medio Ambiente analizó un proyecto de ley presentado por el senador colorado Pedro Bordaberry sobre bolsas plásticas. A mediados de 2016, llegó una iniciativa del Ejecutivo sobre la misma temática, y con contenidos similares. Desde entonces y hasta noviembre de 2017, la comisión trató sólo ese tema. Finalmente lo aprobó, se votó en el plenario y pasó a la Cámara de Diputados, donde tras ser aprobado en comisión, será aprobado definitivamente en la sesión de hoy. Será la única iniciativa legislativa sobre ambiente aprobada en el período.

La Comisión de Medio Ambiente del Senado se reúne en promedio una vez por mes. No sólo tiene el cometido de aprobar proyectos de ley; generalmente también recibe en audiencia inquietudes de vecinos, organizaciones y autoridades, aunque este tipo de instancias no se traducen en medidas concretas. La comisión tiene varios proyectos en carpeta, que no llegaron a incorporarse al orden del día. Por ejemplo, hay una iniciativa del senador nacionalista Jorge Larrañaga para crear una agencia de monitoreo ambiental radicada en Durazno, con el cometido de investigar, analizar y controlar el estado de ríos y cuencas, y organizar y administrar instrumentos para la protección del medioambiente. Hay varias iniciativas presentadas por la senadora nacionalista Carol Aviaga; una de ellas propone declarar zonas libres de plaguicidas en torno a cuencas hidrológicas, plantas potabilizadoras y viviendas rurales, y otra apunta a prohibir el uso del glifosato y otros herbicidas como modo de control de malezas en espacios verdes de uso público como plazas, parques y ramblas. El senador colorado Pedro Bordaberry presentó, entre otros, el proyecto de bolsas plásticas, que fue sustituido por la iniciativa del Ejecutivo, y un proyecto para crear un Observatorio Nacional de Fauna Silvestre, que fue discutido en algunas sesiones pero finalmente no se aprobó.

Por su parte, la Cámara de Diputados trata el tema en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. Esta se reúne en promedio dos veces por mes, pero trata también otros asuntos. Esta comisión sólo aprobó dos proyectos de ley vinculados al ambiente en lo que va de la legislatura. Uno de ellos fue el de bolsas plásticas, que se discutió desde fines de 2017 hasta mayo de este año. El otro lo votó el 16 de mayo por unanimidad. Se trata de un proyecto con iniciativa pluripartidaria para preservar el monte indígena y la flora nativa, que ahora tendrá que ser aprobado por el plenario y por la Cámara de Senadores. Establece la obligatoriedad para el Poder Ejecutivo de plantar, en toda obra de diversa índole que ejecute (edificios, monumentos, plazas, parques, rutas, caminos), un mínimo de 50% de flora nativa o monte indígena.

Luego hay también en carpeta un proyecto del Frente Amplio (FA) sobre directrices costeras para el Río de la Plata y el océano Atlántico que todavía no fue aprobado, y un par de proyectos del diputado frenteamplista Felipe Caraballo para deposición de aparatos eléctricos y electrónicos y para la promoción de la cisterna de doble carga, que tampoco se trataron.

Explicaciones y agenda externa

“No nos dejan tratar ningún tema”, sintetizó la senadora nacionalista Aviaga, en diálogo con la diaria. Aviaga, que se ha especializado en asuntos relacionados con el medioambiente, aseguró que en la comisión sólo se tratan los temas que el oficialismo quiere. El organismo está integrado por tres legisladores del FA, Aviaga y Bordaberry. “Tienen mayoría y te encajonan lo que presentás; no logro que mis compañeros de comisión acepten tratar los proyectos. Estuvimos casi tres años para aprobar un proyecto de bolsas plásticas porque no se ponía de acuerdo el FA. Es imposible trabajar con ellos”, resumió la legisladora.

El presidente de la comisión, Leonardo de León (FA), consideró que “falta mucho”, pero llamó a no tener una “visión apocalíptica” que supone que “los temas ambientales no se tienen en cuenta”. Destacó que el proyecto de uso de bolsas plásticas es “importante” porque 10% de los residuos sólidos urbanos en Montevideo son bolsas. Además, aseguró que próximamente la comisión comenzará a tratar el proyecto de gestión integral de residuos elaborado por el Poder Ejecutivo.

De León destacó, por otra parte, que la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado empezará a discutir el Plan Nacional de Agroecología, presentado por el FA, que “tiene que ver con el desarrollo de la producción teniendo en cuenta conceptos sociales, pero ambientales fundamentalmente”. En esa misma comisión se trató el proyecto modificatorio de la Ley de Riego, pero su tratamiento se centró en la dimensión productiva, y los aspectos ambientales sólo se abordaron de forma lateral.